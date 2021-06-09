Koyun-keçi destek ödemeleri başladı

2020 yılı Anaç Koyun-Keçi Destekleme Ödemeleri kapsamında Aydın'da 4 milyon 110 bin 820 TL ödeme yapılacak.

2020 yılı Anaç Koyun-Keçi Destekleme Ödemeleri kapsamında Aydın'da 4 milyon 110 bin 820 TL ödeme yapılacak.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2020 yılı Anaç Koyun-Keçi Destekleme Ödemeleri kapsamında Aydın'da 1664 işletmedeki 130 bin 051 küçükbaş hayvan için 4 milyon 110 bin 820 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası sonu 8 olanlar 08 Haziran Salı günü saat 18.00'den sonra, 4-6 olanların 11 Haziran Cuma günü saat 18.00'den sonra, 0-2 olanlar 18 Haziran Cuma günü saat 18.00'dan sonra destek ödemelerini alabilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı