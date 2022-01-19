ARTVİN (İHA) - - Köyün içme suyu şebeke hattından yılan derisi çıktı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir köyde, çeşmelerden akan suların azalması üzerine çalışma yapan köylüler, su borusundan 1 metrelik yılan derisi çıkarttı.

Arhavi'de bir köyde çeşmeden akan suların miktarı her geçen gün azalmaya başlayınca, köylüler hatta bir arıza olduğunu düşünüp harekete geçti. Su borularını adım adım kontrol eden köylüler, arızanın kaynağını görünce şaşkına döndü. Plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı.