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Koyun hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Koyun hırsızları tutuklandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda çalındığı bildirilen 22 küçükbaşı bulurken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda çalındığı bildirilen 22 küçükbaşı bulurken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü 22 koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 adet küçükbaş hayvanı metruk bir bağ evinde bularak sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Z.D. ve Y.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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