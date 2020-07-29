Köyün her tarafından yer altı suyu çıkıyor
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Köyün her tarafından yer altı suyu çıkıyor

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünde sokaklardan, evlerin bahçelerinden yer altı suyu çıkıyor.

Köyün her tarafından yer altı suyu çıkıyor
29.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:24

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünde sokaklardan, evlerin bahçelerinden yer altı suyu çıkıyor. Köylüler, temiz olduğunu ifade ettikleri suların değerlendirilmesini istiyor.

Kangal'a 12 kilometre uzaklıktaki Tekke köyünde, sokaklardan ve evlerin bahçelerinden yeraltı suları çıkıyor. Yaklaşık 100 nüfuslu köyde yaz aylarında yeraltı kaynak sularında artış görülüyor. Köye gelen gurbetçiler ise piknik yaparak doğal kaynak sularından içiyor. Bu yıl ise koronavirüs pandemisi nedeniyle köyde önceki yıllara nazaran sessizlik yaşanıyor. Genellikle su bolluğu nedeniyle mesire alanı olarak kullanılan köy şimdilerde ziyaretçilerini bekliyor. Köylüler boşa akıp giden kaynak sularının değerlendirilmesini istiyor. 'BU SU DEĞERLENDİRİLEBİLİR'Tekke köyü muhtarı Haydar Ülger, "Bu köyün en önemli özelliği ilkbahar ve yaz aylarında her evin altından su kaynar. Ama ağustos ayında su azalır. İnsanların buraya gelmesinin amacı da budur. Burası Kangal'ın en güzel köylerinden biridir. Bu su bizim köyde işimize yaramıyor. Genelde bizden sonraki köylülere yarıyor. Bizim arazilerimiz üstte olduğu için bu suyu kullanamıyoruz. Bu suyun analizini yaptırdık. İçilebilen bir su. Suların da en iyisi. İçerisinde balık olduğu için pek içilmiyor. Bu su değerlendirilebilir. Köyümüzün insanlarının ekonomik olarak yapacak gücü de yok" dedi.'BURASI SU CENNETİ'Köy sakinlerinden Mustafa Süne (72) ise "Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Evlerimizin altından dahi su çıkıyor. Bahar aylarında çıkıyor ve ağustos ayında azalıyor. Çok güzel ve temiz bir su. Kireç yoktur. Değerlendirilmesini istiyoruz ama maddi imkanımız yok. Biz bahçelerimizi bu suyla sulayıp, bolca da kendimiz yıkanıyoruz" diye konuştu. 

Hüseyin Süne (74) de her yaz sadece çıkan bu su için köylerine geldiklerini belirterek, "Benim aklım yettiğinden bu zamana kadar su çıkıyor. Köyümüz şirin ve su cenneti bir köydür. Çok güzel mesire yeridir. Bu suyun boşa gitmemesi gerekir. Bahçelerimizi sadece bu suyla suluyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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