Köyün gururu olan ikizler adlarını dünyaya duyurmak istiyor



KARS'ın Sarıkamış ilçesinde tek yumurta ikizleri Adil ve Yunus Karadağ, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) büyük başarı elde etti. 14 yaşındaki ikizlerden Adil 500 tam puan, biraz heyecan yapan Yunus ise 469,8066 puan alarak köylerinin gururu oldu.

İlçeye 51 kilometre uzaklıkta olan 170 hane ve 1150 nüfuslu Armutlu köyünde yaşayan Gülcan- Hacı Karadağ çiftinin 4 çocuğundan ikinci sırada olan ikizlerinden Adil, 565 LGS birincisinden biri oldu. İkizi Yunus ise Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve yabancı dildeki tüm soruları doğru yanıtlarken, matematikten 3 yanlış, bir boş, fen bilimlerinden ise bir yanlış cevapla toplam 469,8066 aldı.

Köy okulunda eğitim-öğretim gören ikizler çiftçi olan ailesine de tarlada yardım ediyordu. Çocuklarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Hacı Karadağ, "Ben ve eşim ilkokul mezunuyuz. Çocuklarımın okuduğu köy okulunda ingilizce ve matematik öğretmeni yoktu. Bu açığı kaynak kitaplarıyla gideriyorduk. Manisa'da öğretmen olan büyük ağabeyim ve eşi ile görüşerek destek alıyorduk. Çocuklarım, günde 3-4 saat ders çalışarak sınavlara hazırlandılar. Bu süreçte telefon, internet ve bilgisayardan uzak durdular. Çocuklarım mühendis olmayı istiyor. Yapacakları çalışmalarla adlarını dünyaya duyurmak istiyorlar. Çocuklarım okurken ev işlerine de yardım ediyorlardı benimle birlikte tarlada çalışıp hayvanlara otlatıyorlardı" diye konuştu.

HEDEFİ ANKARA FEN LİSESİ

İkiz kardeşleri Yunus'la aralarında tatlı bir rekabet olduğunu söyleyen Adil, "Yunus aslında sınavlarda benden daha iyi sonuç alıyordu. Ama LGS'de o stres yaptı ben kendime hakimdim. Sonucunda soruların hepsini doğru olarak cevaplandırdım. Ortaokula başladığı ilk günden itibaren Ankara Fen Lisesi'ni istiyordum. Benim hedefim bu okul, Bu hedefim doğrultusunda çalıştım. Bu lisedeki ders programlarını bile araştırdım" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖYDE ZİYARET ETTİ

LGS'nin süper ikizlerini yaşadıkları köyde ziyaret eden Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Karadağ ailesini tebrik etti. Adil ve Yunus'un büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Gökhan Altun, eğitim adına gurur verici bir sonuç olduğunu ifade etti. Köy okulundaki ingilizce ve matematik öğretmeni sorununu okulda görev yapan diğer öğretmenlerle giderdikleni Nisan ayı başında ise branş öğretmeni ataması yaptıklarını vurgulayan Altun, okuldaki eğitimcilerin de ikizlere yardımcı olduklarını vurguladı. İkizlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hafta sonları düzenlenen destekleme kurslarına katıldıklarını kaydeden Altun, 500 tam puan alan Adil'in istediği fen lisesine rahatlıkla girebileceğini, Yunus'un ise büyük kentler olmayabilir ama fen liseleri yada önemli okulları tercih edebileceğini söyledi.



Kaynak: DHA

- Kars