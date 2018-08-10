Köyün Girişimci Kadınlarına Kahvaltı Sunum Kursu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde, girişimci kadınlar kahvaltı sunumunun inceliklerini öğrendi.

Bilecik'e 38, Gölpazarı'na 7 kilometre uzaklıktaki, 70 haneli ve yaklaşık 200 nüfuslu köyde, Göl Flanöz Kadın Girişim Kooperatifini kuran köy kadınları, kent yaşamının gürültüsünden, keşmekeşinden uzaklaşarak yöreye gelenlere sobalı odalarda konaklama, kerpiç evlerde ekmek pişirip, kümesten topladıkları yumurta ile yer sofrasında kahvaltı sunuyor.

Şef Hakan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs vermeye geldiğini ama burada kendisinin de çok şey öğrendiğini söyledi.

Doğan, kadınların bir kooperatif kurduğunu ve burada kahvaltı hizmeti verdiklerini belirterek, "Ben onlardan daha çok şey öğrendim. Çok enteresan ürünleri var. Yaptıkları kendi yöresel yerel çok enteresan kahvaltılıkları var. Onların da yaptıklarının yanında bazı yanlış işleyişler vardı. Bunlar üzerinde dokunuşlarda bulunduk. Konuşma yaptık, beraber fikir alışverişinde de bulunduk. Bence çok güzel bir fikirle iş yapmışlar. İnşallah çok başarılı olurlar. Çünkü verdikleri emek, malzeme çok güzel." diye konuştu.

Son yıllarda köy kahvaltısının trend olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Genelde köy kahvaltısı diye bir şey çıktı. Aslında kahvaltı Türkler için çok önemli bir öğün. Hele ticari olarak da çok fazla rağbet görüyor. Artık işletmelerin hepsi buna yöneliyorlar. Köy kahvaltısı denilen şeyin aslında köy yumurtası, iki tane bazlama, iki tane gözlemeden ibaret olmadığını, aslında yörede yetişen ürünleri kullanarak yapmaları gerektiğini öğrendiler."

"İşimize dört elle sarıldık"

Göl Flanöz Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Rahime Yıldırım da kadının gücünü her platformda göstermek istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Bugün gördük ki bizim sunumumuzla Hakan Bey'in bize gösterdiği sunum arasında farklılıklar var. Bizim fazlalığımız varmış. Çeşitliliğimiz çok güzel ama fazlalığımız varmış onu öğrendik sunum hakkında. Malzemeyi bol kullanıyormuşuz ama aynı tabaklarla bizim yaptığımız farklı bir şekilde gösterilebiliyormuş. Biz tabağa 5 koyuyormuşuz ama Hakan Bey aynı tabağa iki koyarak aynı zenginliği göstermeyi öğretti bize. Kadının gücünü göstermek için dernek olarak işimize dört elle sarıldık. İnşallah da başaracağız."