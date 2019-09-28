Köyün geçimi kaşıktan

28.09.2019 12:39

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü sakinleri, 300 yıldır atalarının mesleği olan tahta kaşıkçılıkla geçimini sağlıyor. Kaşık ustası Mehmet Akpınar (54), tüm köyün, geçimini kaşık yapımından sağladığını belirterek, "Kaşıkçılık atalarımızdan bize kadar geldi, bizden torunlarımıza devam edip gidiyor. Yaptığımız kaşıklar çelik tencereler, günlük kullanımlar ve ayrıca oyun için kullanılıyor" dedi.

Saruhanlar köyünde yaşayan 7'den 70'e herkes, 300 yıllık ata meslekleri olan tahta kaşık imalatı işiyle uğraşıyor. Kaşık ustası Mehmet Akpınar, yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, "Köyümüzün kuruluşundan beri en önemli geçim kaynağımız kaşıkçılıktır. Çoluk çocuk bu işi yapıyoruz ve toptancımız buraya gelip hepsini alıyor. Yurt içi ve yurt dışı her yere o gönderiyor. Kaşıkçılık atalarımızdan bize kadar geldi, bizden torunlarımızla devam edip gidiyor. Yaptığımız kaşıklar çelik tencereler, günlük kullanımlar ve oyun için kullanılıyor. Kaşıklarımızı gürgen ağacından üretiyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü aracılığı ile odunlarımızı dağdan getiriyoruz. Bugüne kadar bununla geçimimizi sağladık. Burada kepçe, oyun kaşığı ve süs kaşıkları yapıyoruz. Aylık kazancımız belli olmuyor, kimi ay bin lira, kimi zaman 2 bin lira arasında değişiyor. 40 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Önce çocuklarımıza öğrettik, şimdi de onlardan torunlarımıza geçiyor" diye konuştu.

Mehmet Akpınar'ın eşi Emine Akpınar (53) ise, "Kaşık imalatını çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Ailemizin geçimini kaşık üretiminden karşılıyoruz. Günde ortalama 50 tane yaparız. En fazla yapan 100, en az yapan ise 30 tane yapar. Oyun kaşığı var, Konya kaşığı var, düz kaşık var. Toptancımız gelip kağışı alır, götürür. Nerelere satılıyor bilmiyoruz. Bize atalarımız öğretmiş, yapıyoruz, biz de çocuklarımıza öğrettik, onlar yapıyor" dedi.

Kaynak: DHA

- Tahya