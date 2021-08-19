Köyün aşuresini 9 yıldır imam pişiriyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde görev yapan cami imamı İsmail Kocabıyık, 9 yıldan beri köyün geleneksel aşure tatlısını pişiriyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde görev yapan cami imamı İsmail Kocabıyık, 9 yıldan beri köyün geleneksel aşure tatlısını pişiriyor.

Kutluhallar köyünde görev yapan ve 9 yıldan bu yana düzenlenen geleneksel aşure etkinliklerinde aşure kazanlarının başına geçen köy imamı İsmail Kocabıyık, aşurenin nasıl pişirildiğini aşure ustalarından görerek öğrendiğini söyledi.

Kocabıyık, "Köyümüzdeki aşure hazırlıkları iki gün öncesinden başlıyor. Elbirliği ile üzümleri, nohutları, fasulyeleri ayıklıyor, kayısı ve incirleri doğrayıp, fındık ve fıstıkları temizleyip aşure yapımına hazır hale getiriyoruz. Köyümüzde aşure programı 10 yıldan beri yapılmaktadır. Önceden aşure yapımı için dışarıdan usta getiriyorduk. Bende bu ustadan nasıl yapıldığını öğrenerek 9 yıl önce köyün aşuresini yapmaya başladım. Eşim ve iki çocuğumun da yardımlarıyla her yıl birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşureyi yapmaya gayret ediyoruz. Bu yılda birlik ve beraberliğimizin daim olması için aşure programını gerçekleştirdik. Aşure etkinliğinde köy halkı elinde ne malzeme varsa veriyor, olmayan ise parasını veriyor. Hep birlikte bu aşureyi yapıyoruz. Aşurenin içine yaklaşık 15 çeşit malzeme giriyor ve ortaya güzel bir tat çıkıyor. Bu da birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. İnşallah bundan sonra da aşure programını köylülerimizle birlikte yapma gayreti içerisinde olacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı