Köyün 100 yıllık misafirleri, yuvalarına yerleşti

Sivas'ın "Leylekli köyü" olarak da bilinen Göydün köyüne yaklaşık 1 asırdır gelen leylekler, bu yıl erken gelince köy sakinlerini şaşırttı.

Sivas'ın Hafik İlçesine bağlı Göydün köyü baharın müjdeleyicisi olan leylekleriyle dikkat çekiyor. Her yıl birçok leyleklerin geldiği bu köy bu sebeple "Leylekli köy" olarak da biliniyor. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi leylekleri de şaşırttı. Her yıl Nisan ayının ilk haftalarında köye gelen leylekler bu yıl Mart ayının ilk haftalarında geldi. Köye gelerek yuvalarına yerleşen iki leyleği gören köylüler ise şaşkınlığını gizleyemedi . Yaklaşık 100 yıldır önceki kuşaklarının geleneğini bozmayarak aynı köye gelen leyleklerin çekilen fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köy muhtarı Şahap Balkan, leyleklerin bu yıl 10 gün erken geldiğini söyledi.

10 GÜN ERKEN GELEN LEYLEKLER ŞAŞIRTTI

Göydün Köyü Şahap Balkan, leyleklerin bu yıl 10 gün erken geldiğini ve bu duruma şaşırdıklarını ifade ederek, "Leylekler 100 yıldır belki daha fazla buradalar. Leyleklerin geçmişi çok eski. İlk gelip kiliseye kondular. Ondan sonra da camiye kondular. Camiden hariç 4-5 tane daha yuva var. Herhalde bu senede artarak devam edecek. Bu sene biraz erken geldiler. Şuan iki leylek geldi. 10 güne kadar 8-10 tane daha gelirler. Leyleklerin gelmesi baharın müjdecisi. Yalnız bu sene erken geldiler. Erken gelmeleri bizi de şaşırttı. Tahminen 10 gün erken geldiler" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı