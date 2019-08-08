08.08.2019 11:42

Muş'ta 1993'te terör olayları nedeniyle köylerinden kent merkezi ve farklı illere göç eden vatandaşlar, huzurun sağlandığı bölgede topraklarına dönerek tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Merkeze bağlı Üçevler, Alaniçi, Arıköy, İnardi, Cevizlidere ve Ağıllı köylerinden 1993 yılında yaşanan terör saldırıları dolayısıyla farklı yerlere göç eden vatandaşlar, huzurun sağlamasıyla doğdukları topraklara dönmeye başladı.

Cevizlidere köyü sakini Adem Uysal, yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köylerinin 7 yıl boyunca boş kaldığını söyledi.

Köyüne döndükten sonra hayvancılık ve çiftçilik yaptığını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Bölgede en fazla Üçevler grup köyleri terörden etkilendi. Köylerimizi boşaltmak zorunda kaldık. 7 seneden sonra köye döndük. Şu anda huzurumuz yerinde. Burada peynir, süt, tereyağı üretiyoruz. Hayvanlarımız var, mandıra buraya gelerek ürünlerimizi alıyor. 6 ay boyunca 80 hane burada kalıyoruz. Bir yandan da arıcılıkla uğraşıyorum. Burada bir tek iletişim sorunu yaşıyoruz. Telefonlarımız çekmiyor. Bir hastamız ve olay olduğunda sıkıntı yaşıyoruz."

Köy sakinlerinden Fener Uygur da şehir hayatına bir türlü alışamadıklarını dile getirerek, "Şehir hayatı bizi çok yordu. Köyümüze döndükten sonra hem hayvancılığa başladık hem de burada organik sebze ve meyve üretiyoruz. Kendi işimizde çalışıyoruz. Köyümüzde mutluyuz, huzuru burada bulduk. Peynir, ayran, tereyağı yapıyoruz. Tandır ekmeği pişiriyoruz. Güvenlik sıkıntısı yok ve huzurumuz yerinde." dedi.

Kaynak: AA