"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" protokol töreni düzenlendi Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye, Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ziraat Odası Bölge Müdürlüğü Yöneticisi Özgür Yılmaz ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın bir araya geldiği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde protokol imza töreni gerçekleşti. Protokol konuşmaları öncesi hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, halk türküleriyle katılımcıları karşıladı. Ardından Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, bölge kalkınması çerçevesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta Gaziantep'i değerlendirdi, katılımcıları bilgilendirdi.

Protokol imza töreninde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ziraat Odası Bölge Müdürlüğü Yöneticisi Özgür Yılmaz ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekillerinden Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Ahmet Üzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve ilçe belediye başkanları yer aldı.

Protokolle küçükbaş hayvancılık işletmelerinin ölçeklerini büyütmek, küçükbaş hayvan sayısını artırmak, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmak, yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmayı sağlamak ve kırmızı et açığını kapatmak hedefleniyor. Projenin sona erme tarihi ise 31 Aralık 2022 olarak belirlendi.

"Ne kadar sanayi şehri ise o kadar da tarım şehriyiz"

Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli, birlikte iş yapma modeli tam olarak budur. Bu bir kardeşlik, az parayla çok iş yapma modelidir. Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ankara'da bakan ve vekillerimiz bu modelle şehir için çalışıyor. Yola çıkarken Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Parlamentoda 3 dönem vekillik yaptığımda da en büyük desteği tarıma verdik. Çiftçinin yaşamına, üretimine dair yapılması gereken ne varsa kuvvetli destekler sağladık. Çiftçi bizim başımızın tacı. Bereketli hilalin ortasındayız. Güneş, toprak bizde, Doğu Akdeniz'e açılan bu coğrafyada büyük bir nimet var. Bunu ekonomiye dönüştürmek için de yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Diğer belediyelerle ortak çalışarak arazi yolları açıyoruz. Çiftçinin araziye ulaşması, o araziyi sulaması lazım. Bereketli bir alandayız. Kendimizi yetiştirip çiftçiyi rahatlatmak gerekiyor. Ne kadar sanayi şehriysek o kadar da tarım şehriyiz. Gıda ve sanayi en güçlü tarafımız. Bu memleket bir derdi olanların, vatan millet aşkı ile çalışanların memleketi. Biz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı 2014 yılında kurduğumuzda bize 'Belediye bu işlere niye giriyor?' dediler. Ama bizim bir derdimiz bir sevdamız var. Bu Dünya'yı cennete dönüştürmek istiyoruz. Çiftçimizin birçok sorununu kimseyi beklemeden biz çözmek için uğraştık. Gayret ettik çalıştık ve başardık. Pandemi ile artık güçlü devlet tanımı değişti. Artık 'Nasıl kendi kendine yetiyorsun', 'Nasıl gıda güvenliğini sağlıyorsun?' sorularını cevaplayanlar güçlü olarak gösteriliyor. Bu yeni Dünya'da Gaziantep Modeli en güçlü şekilde paylaşarak bizim yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

"Hedefimiz 500 bini yakalamak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, üreticiler arasında kimin koyun sayısı 100'ün altında ise onlara ilave destek verileceğine dikkati çekerek, "En küçük ölçeğinin 100 ve üzeri olmasını sağlayacağız. Bu bize ekonomide bir katkı sağlayacak. Emek harcıyor hayvanlara bakıyorsunuz ama bunda 20 tane kuzu aldığınızda farklı 70, 80 tane aldığınızda farklı olacak. Bir diğer nokta da il tarım müdürü söyledi 17 yılda yaklaşık 250 milyon lira üzerinde bir destek verildi. Bugün verilen destek ise 150 milyon lira. Tabii bu çalışmalar tesadüfen olmadı. Biz bunu ortak çalışarak yaptık. Bakanımız ve vekiller Ziraat Bankası ile görüşerek bir çalışma oluşturduk. Gaziantep, hükumet politikalarının en iyi uygulandığı il. Bugün bu da bir hükumet politikası. Cumhurbaşkanının liderliğinde bu koordine ediliyor. Gaziantep'te başladı bunu da en iyi şekilde uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı ve diğer belediyelerin lojistik hizmetleri bunu sağlayacak. İl Tarım Müdürlüğü bu işi koordine edeceğiz. Daha sonrasında yeni 100 binleri ekleyerek hedefimiz 500 bini yakalamak" ifadelerini kullandı.

"Adana'ya Gaziantep modelini anlattım"

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Gaziantep'te doğru işler yaptıklarının altını çizerek, "Adana Tarım İl Müdürü bize 'Bir gün oraya gidelim Gaziantep modelini görelim bize anlatın dediler. Sıkıntılarımızı Gaziantep Modeli ile çözdüğümüzü söyledim" dedi.

"Şehir stresinden dolayı köyüme döndüm"

Hayvancılık sektöründe bir kadın girişimci olarak yer alan İnci Soğancı, "Oğuzeli'nden selam getirdim. 9 yıldır Gaziantep'te yaşıyorum. Şehir yoğunluğu ve stresi ile köyümüze dönmeye karar verdik. İlk önce birliğe başvurdum ve yönlendirmeleri ile 2 yıl önce köye döndük ve küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladık. Bu projenin tanıdığı imkanlarla şu an 30 tane olan koyunumu 100'e tamamlamak istiyorum. Böylece üreten bir kadın olmanın, ailemin gelir seviyesini arttırmanın, çocuklarımın geleceğine güvenle bakmanın mutluluğu ile ülke ekonomisine katkı sağlayan bir üretici olacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA