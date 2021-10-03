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"Köyümde Yaşamak İçin Bir SÜRÜ Nedenim Var" Projesi, Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

Kars'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelirin arttırılması ve köyden göçün önlenmesi amacıyla hayata geçirilen, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin tanıtım toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla Merkez...

KARS (Habermetre) - Kars'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelirin arttırılması ve köyden göçün önlenmesi amacıyla hayata geçirilen, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin tanıtım toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla Merkez Kümbetli Köyü'nde yapıldı.

Kars Valiliği himayesinde Merkez Kümbetli Köyü'nde Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Ziraat Bankası tarafından uygulanacak olan projenin tanıtımında; unutulmaya yüz turmuş 'koç katımı' geleneği de hatırlatıldı.

Halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ersarı'nın sazlı sözlü olarak bolluğun ve bereketin simgesi koç katımı ritüelini anlatan türkülerle renk kattığı programda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Ziraat Bankası Erzurum Bölge Başkanı Mahmut Şencan birer konuşma yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada Kars'ın çok ciddi bir hayvancılık kültürüne sahip olduğunu hatırlatarak, hayvancılık açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kars'ın sahip olduğu çok geniş mera ve yaylalarının büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için çok önemli ve büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "İlimiz, sahip olduğu yaklaşık 620 bin büyükbaş ve 604 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülke sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Kars, sahip olduğu bu hayvan varlığıyla ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına da büyük katkıda bulunmaktadır. Amacımız, tabi ki hayvan varlığımızı her yıl üstüne koyarak çoğaltmak ve ülke genelinde ilk sıraya yükselmektir. Bu amaçla; Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından sağlanan destekleri, alınan tedbirleri, geliştirilen projeleri biz de ilimizde uyguluyoruz. Bu projelerden biri de Valiliğimiz, Ziraat Bankası, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün işbirliğinde uygulamaya koyduğumuz 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'dir. Bu proje ile bölgemizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelirin arttırılması, köylerimizden göçün önlenmesi ve bir yıl içinde 100 bin koyun edindirme amacıyla hali hazırda köyde ikamet edip koyunculukla meşgul olan ailelerin koyun varlığını, kullandırılacak kredi ile en az 100 baş ve üzerine çıkarılması hedeflenmekteyiz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de proje kapsamında ilgili kurumların yerel birimlerini koordine ederek, ilimizde gelişme potansiyeli yüksek yerli koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan potansiyel üreticiler ile üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmeleri ve kesim dönemi gelen hayvanlarını uygun fiyatlarla kestirebilmeleri için alternatif firmaları belirlenecektir. Bu projenin, hem küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine hem de bölgemizdeki hayvancılığa dolayısıyla et ve süt üretimimizin artmasına çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bölgemizin ekonomisi, hayvancılığa ve turizme dayalı bir ekonomidir. Hayvancılıktan aldığımız payı, ekonomik değeri artırmamız, bölgedeki ekonominin de artmasına katkıda bulunacaktır. " Şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde koç katımına da değinen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Koyun yetiştiriciliğinde yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla uygulanan, üretim ve ıslah için büyük önem arz eden, bereketi, üretimi ve bolluğu simgelediğine inanılan geleneksel bir ritüel olan ve adeta bir bayram, bir şenlik havasında gerçekleştirilen koç katımının da üreticilerimiz için hayırlı, bereketli olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'nin Kars'a ve üreticililere hayırlı-uğurlu olmasını diliyor, projede emeği geçen kurumlara ve kişilere şükranlarımı sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

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Haber: 'Köyümde Yaşamak İçin Bir SÜRÜ Nedenim Var' Projesi, Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Haberler
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