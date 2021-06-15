"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında üreticilere koyun dağıtıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valiliğin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında başvurusu onaylanan üreticilere koyunların dağıtılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valiliğin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında başvurusu onaylanan üreticilere koyunların dağıtılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Merkeze bağlı Sulkayurt köyünde başvurusu onaylanan üreticilere koyunların teslim edildiği programda bir konuşma yapan Vali Hüseyin Öner, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Projeye bugüne de toplam 298 üreticinin başvuruda bulunduğunu aktaran Vali Öner, "Ziraat Bankası ile Valiliğimiz arasında 22 Ekim 2020 tarihinde imzalanan protokol neticesinde, İlimiz genelinde 298 yetiştiricimiz söz konusu projeye başvuruda bulunmuştur. Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ekiplerince ön kontrolleri yapılan ve bankaca değerlendirmeleri olumlu sonuçlanan işletmelerden 5'ine, 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren koyun dağıtım işlemi başlamıştır. Ziraat Bankası'nın değerlendirmeleri devam etmekte olup, olumlu sonuçlanan başvuru sahiplerine koyun dağıtımı devam edecektir. Koyun almaya hak kazanan üreticilerimizi tebrik ediyor ve koyunların hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan çalışmalara katkı ve emek sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Vekili Alper Taş, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Oktay Beşli, Ziraat Bankası Müdürü Şefika Akar, Sulakyurt köyü muhtarı Savaş Uçar, tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri ve projeden faydalanan üreticiler katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı