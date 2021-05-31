'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi 1 Milyon Koyun Hedefine Ulaşacak

Sivas'ta tarım ve hayvancılık alanında elde edilen başarı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Sivas'ta tarım ve hayvancılık alanında elde edilen başarı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Sivas Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi ile çiftçilerin hayvan varlığının artırılmasına büyük ölçüde katkı sağlanıyor.

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve ziyaretler yapmak üzere Ulaş ilçesine giden Vali Salih Ayhan, ilk olarak 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi çerçevesinde Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 10 işletme sahibine teslim edilen 784 adet küçükbaş hayvanın dağıtım programına katıldı.

TİGEM'de gerçekleştirilen programın açış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın küçükbaş hayvan sayısının artırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, söz konusu projenin çiftçinin ekonomik olarak güçlü olmasını sağladığını söyledi.

-Hedef; 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Vali Salih Ayhan ise törende yaptığı konuşmada; Sivas çiftçisine her zaman destek olduklarını ifade etti.

'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin başladığı ilk günden bugüne kadar yoğun ilgi gördüğünü anlatan Vali Salih Ayhan, hedeflerinin 1 milyon Kangal Akkaraman koyununu çiftçiye teslim etmek olduğunu söyledi. Projeye şuana kadar il genelinde 2 bin 699 başvuru yapıldığını ve hak kazanan işletme sayısının bin 120 olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, Ziraat Bankası tarafından 269 işletmeye kredi verildiğini aktardı. Bugüne kadar ilimiz çiftçisine 28 bin 905 adet koyun verildiğini dile getiren Vali Salih Ayhan, toplam kredi miktarının 35, 5 Milyon TL'ye ulaştığını kaydetti.

-Çiftçilerimizi Projeden Faydalanmaya Davet Ediyoruz

Vali Salih Ayhan, ilimiz çiftçisine çağrıda bulunarak, küçükbaş hayvan sayısını artırmayı planlayan besicileri projeden faydalanmaya davet etti.

Vali Ayhan, "Projemizden; aktif olarak koyunculuk yapanlar ile geçmişte yapmış, ara vermiş tekrar yapacak işletmesi olan vatandaşlarımız faydalanacaktır. Projemiz, yetiştiricilerimize Ziraat Bankası aracılığı ile 100. 000 TL ipoteksiz, teminatsız, öz kaynaksız hayvan rehini konularak kredi kullandırmak ve bu krediyi 1 yıl ödemesiz 6 yıl 0 faizli olarak toplamda 7 yılda ödemek suretiyle kullanabileceklerdir. Ayrıca 50. 000 TL düşük faizli yem kredisi kullanabileceklerdir. İlimizde uygulanmakta olan 'Halk Elinde Islah Projesi' kapsamında üretilen damızlık sürülerden ya da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden üstün verimli Kangal Akkaraman koyun ırkının, kırsal alanda göçün engellenmesi adına, ilimiz merkez ve ilçelerinden seçilen hayvancılık becerisine sahip yetiştiricilere kredili olarak bu koyun ırkının verilmesidir. " dedi.

-Proje Ekonomik Yönden Geri Kalan Köylere Destek Sağlıyor

Projenin amacının özellikle ekonomik yönden geri kalmış köylere öncelik verilerek, çiftçilere istihdam imkanı sağlamak ve tarımsal sanayiye katkıda bulunmak olduğunun altını çizen Vali Salih Ayhan, "İlimizin birçok köyünde atadan gelme örf, adet ve bilgilerle yapılan koyunculuğu geliştirmek. Bu proje ile hızla artan nüfusumuzun hayvansal gıda ihtiyaçlarını ve buna bağlı olarak protein açığının kapatılmasına katkıda bulunmak. İlimizde mevcut olan kan yakınlaşması ile verim düşüklüğü olan koyun ırkını damızlık Kangal tipi Akkaraman koçu ile ıslah etmek ve damızlık Kangal tipi nüve işletmeler oluşturmak. İlimiz ve köylerinde kaliteli ve yüksek verimli (Kangal Akkaraman Tipi Koyun) koyun yetiştiriciliğini teşvik etmek. Hayvanların temini ve dağıtımı esnasında bir sirkülasyon sağlanarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak. Küçükbaş yetiştiriciliği teşvik ederek, ilin hayvan varlığını üst noktaya çıkarmak ve ekonomiyi canlı tutmak. " ifadelerini kullandı.

-10 Bin adet Çilek Fidesi Toprakla Buluşturuldu

Vali Salih Ayhan, törenin ardından Ulaş ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, 'Çilek Üretiminin Artırılması Projesi' kapsamında çilek fidesi ekimi programına katıldı. 10 bin fidenin toprakla buluşturulduğu sahada çilek dikimi gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, çiftçiye hayırlı bol hasat diledi. Merkez ve 16 ilçede 1' er dekarlık 30 lokasyonda proje gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Salih Ayhan, projenin toplam bütçesinin 282 bin 375 TL olduğunu söyledi. İlimiz üretim desenine katma değeri yüksek olan çileğin alternatif ürün olarak yerleşmesi ile üreticilerin gelirinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Vali Salih Ayhan, "Çilek üretimi birim alanda yarattığı yüksek verim ve sağladığı net gelir nedeniyle, her geçen gün daha fazla dikkat çekmekte; geleneksel üretim şekillerine ek olarak, tarım alanında faaliyet gösteren diğer üreticilerin ve hatta sanayi, inşaat, turizm, ulaşım gibi tamamen başka sektörlerde iş yapan kişilerin ve şirketlerin ilgi odağı haline gelmektedir. Bu durum, geleneksel üretici görünümüne yeni bir boyut eklemiş ve ayrıca işletme şekillerinde de önemli yapısal değişiklikler meydana getirmeye başlamıştır. Çilek -10 °C' ye kadar özel bir tedbir almadan yetiştirilebilir. " dedi.

-Vali Ayhan'dan Ulaş Kaymakamlığına Ziyaret

Vali Salih Ayhan, çilek ekimi programının ardından Ulaş ilçe merkezine geçerek, kaymakamlığı ziyaret etti. İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Salih Ayhan, Kaymakam Cengiz Nayman'dan ilçede devam eden çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

-Devletin Sıcak Eli Sevimli Dostlara Uzatıldı

Ziyaretlerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devam eden Vali Salih Ayhan, ilçede görev yapan polis memurları tarafından "Sokak Hayvanları ve Doğa Korumamız" sloganı altında yapılan kulübe ve kafesleri inceledi. Vali Ayhan, devletin sıcak elini sevimli dostlara uzatan polis memurlarına örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

-Vali Salih Ayhan'dan Hane Ziyaretleri

İlçede hane ziyaretleri de gerçekleştiren Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, vatandaşımız Hasan Mutlu ve şehit polis memuru Ahmet Koçak'ın babası Salahaddin Koçak ve annesi Nursel Koçak'ı hanesine uğrayarak sağlıklı uzun ömürler dileğinde bulundu.

-Karacalar Gülbahçe Barajı Yüzde 43 Oranında Tamamlandı

Vali Salih Ayhan, son olarak inşaat çalışmaları devam Karacalar Gülbahçe Barajı uygulama sahasına uğradı. Baraj inşaatında incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Barajın temelden yüksekliğinin 48, 50 metre olduğunu ifade eden Vali Ayhan, 1, 58 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip olan barajın 5 bin 770 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini söyledi. İş kapsamında % 43 fiziki gerçekleşme sağlandığını aktaran Vali Ayhan, "Gövde dolgu imalatı ile dolusavak çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı itibariyle maliyeti 35 Milyon TL'ye ulaşmıştır. " dedi.

Vali Salih Ayhan'ın ilçe programlarına, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: Habermetre