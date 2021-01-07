"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi vatandaşlara tanıtıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi için bastırılan broşürler, köylerde dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.