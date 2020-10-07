"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi
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"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi

07.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:44

Kilis'te, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var ' projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Kilis'te, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var ' projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü tarımsal krediler bölümü personelleri tarafından düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, Kilis Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Müdürü yetkilileri ile projede görev alacak Veteriner Hekimler katıldı.

Ziraat Bankası yetkilileri tarafından yapılan sunumda, "Hayvancılık alanında da üreticilerimizi güçlü şekilde destekleme ve geliştirmeye yönelik projelerle ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla üreticilerimize son derece uygun şartlarla kredi kullandırarak bölgelerine adaptasyon sağlamış ırklardaki hayvanlarla sürülerini büyütmelerini, uygun şartlarda yem almalarını, bu sayede finansman, tedarik ve pazar sorunu kaldırarak üreticilerimizin daha çok kazanmasına, doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanmasına, dişi hayvanların ise sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesine katkı sağlıyoruz" ifadesine ver verdiler.

İl Müdürü Kökçüoğlu, imzalanacak protokol ile hayata geçecek olan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinin Kilisli yetiştiricilerine hayırlı olmasını dileyerek sunum ve bilgilendirme için Ziraat Bankası personellerine teşekkürlerini sundu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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