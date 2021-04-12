'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' protokolü imzalandı
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'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' protokolü imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' protokolü imzalandı

Zonguldak'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ve finansmanı protokolü imzalandı.

Zonguldak'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ve finansmanı protokolü imzalandı.

Zonguldak'ta kırsal kalkınmayı arttırmak için küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması, yetiştiricilerin faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanması amacıyla "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesi ve finansmanı protokolü Vali Mustafa Tutulmaz ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı Oktay Kara tarafından imzalandı. - ZONGULDAK

'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:37:56. #1.14#
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