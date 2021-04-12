'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' protokolü imzalandı

Zonguldak'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ve finansmanı protokolü imzalandı.