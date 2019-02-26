Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ilçe kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan 'Koyulhisar Okuyor' projesi yoğun ilgi gördü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kaymakamı Çağlar Partal himayesinde başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Koyulhisar Okuyor' Projesi ilçede yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında; kurum amirleri ve öğrenciler Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulunda bir araya geldi. Kurum amirleri ve öğrenciler birlikte kitap okudu. Kaymakam Partal burada yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İHA