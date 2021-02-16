Koyulhisar Kaymakamı Doğan Kovid-19 aşısı oldu

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Sağlıklı günlere kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Doğan, koronavirüs salgın riskinin ortadan kalkmasına yönelik yapılan aşılama çalışmaların ilçede hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde salgın sürecinin çok güzel yönetildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Biz de sıramız gelince aşımızı yaptırdık. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Sağlık Bakanlığımızın vatandaşlarımıza örnek teşkil etmesi amacıyla devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine bizler de aşımızı ilçemiz hastanesinde yaptırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan toplumsal ve bireysel sağlığın önemi için bilimsel testlerden geçen aşıları vurdurma konusunda tereddüt etmeyerek, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Bu kapsamda salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, denetim ekiplerimize ve emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara