Koyulhisar'da voleybol turnuvası düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, voleybol turnuvası müsabakaları başladı.

Koyulhisar Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası'na kamu kurumları ve ilçe halkının oluşturduğu 15 takım katıldı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan turnuvanın maçları Koyulhisar Spor Salonu'nda oynanıyor.

Kaymakam Nurbaki Yalçın, ilçede sosyal ve sportif aktivitelerle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ilçe halkı arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yalçın, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.