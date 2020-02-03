Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Fesih Kızılkaya yönetimindeki 11 ER 857 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada otomobilde bulunan Sulhattin ve Naciye Kızılkaya yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.