Koyulhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
22.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:59
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ömer Koçak yönetimindeki 06 FF 735 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Yemişli mevkisinde su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan ve araç içerisine sıkışan Koçak, Suşehri Belediyesi ekipleri tarafından çıkarılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA