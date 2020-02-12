Koyulhisar'da trafik kazası: 1 yaralı

12.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:29

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Koyulhisar ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Kazada, Amasya istikametinden Erzincan istikametine gitmekte olan C. Z. yönetimindeki 53 K 2448 plakalı kamyon kar ve buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak devrildi. Yaralı sürücü Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA