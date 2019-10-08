Koyulhisar'da döşenmeyen parke taşları köylerden alınacak

08.10.2019 16:36

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, köy içlerine döşenmek amacıyla gönderilen parke taşlarının, döşeme işlemi yapılamayan köylerden geri alınacağını söyledi.



Partal, İlçe Özel İdare Müdürü Hacı Karakullukçu ile Ortakent bölgesi Ortaköy'de bulunan ve işlemi tamamlanmamış kilit parke taşlarını kontrol etti.

Köylüler ile bir süre sohbet eden Partal, köylerin içlerinde bulunan sokakların çamurdan kurtarılması için gönderilen parke taşlarının halen döşemesinin yapılmadığını ifade ederek, bunun milli servete zarar olduğunu kaydetti.



Partal, şunları kaydetti:

"Köylerimizin sokaklarının temiz ve düzenli bir şekilde olması için devlet imkanları ile verilen kilit parke taşlarının atıl durumda olmaması gerekmektedir. Ortaköy'de baktığımızda kilit parkeler ne yazık ki sokaklara yapılmamış ve atıl durumda bulunmaktadır. Bu şekilde atıl durumda bulunan parke taşları ve faaliyete geçirmeyen köylerimizden kilit parke taşları geri alınacaktır."

Kaynak: AA