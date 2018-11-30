Koyulhisar'da çıkan yangında 7 ev küle döndü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Çukuroba köyünde meydana gelen yangından 7 ev etkilendi

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Çukuroba köyünde meydana gelen yangından 7 ev etkilendi.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün sabaha karşı 02.00 sıralarında Çukuroba köyünde meydana geldi. Yangının S.A'ya ait olan evde elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 eve daha sıçradı. 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında evlerin birinde bir kişinin yaşadığı diğer evlerin ise boş olduğu belirtildi.Yangın sırasında evinde bulunan S.A. kendi imkanları ile yanan evden çıkmayı başardı. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.