Koyulhisar'da "çam kese" böceğiyle biyolojik mücadele
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Koyulhisar'da "çam kese" böceğiyle biyolojik mücadele

Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Koyulhisar'da 'çam kese' böceğiyle biyolojik mücadele

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ağaçlarını tehdit eden orman zararlısı çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ağaçlarını tehdit eden orman zararlısı çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ormanlık alandaki çam ağaçlarının kurumuş gibi görünmesine yol açan çam kese böcekleriyle mücadele başlattı.

Yaklaşık 250 hektar alanda biyolojik mücadele yapıldığını belirten yetkililer, böceğin biyolojisine uygun entegre mücadele metotları uygulandığını, asıl amaçlarının çam ormanına zarar veren böceklerden kurtarmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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