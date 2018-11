Köylüye kızan muhtar cami hoparlöründen sitem etti

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale köyünde su çalışmalarına katılmayan köylülere kızan muhtar, cami hoparlöründen serzenişte bulundu. Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Devlet bize her türlü yardımı yapıyor. Benim vatandaştan isteğim de gelin siz de yardımcı olun. Sitemim bu yüzden" dedi.

Kurtkale köyü Muhtarı Hüryaşa Söğüt, köyde yapılan su çalışmalarına 1 gün katılıp diğer günler katılmayan vatandaşlara kızarak cami hoparlöründen konuştu. Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Bu suyu kimin için yapıyoruz. Devlet o kadar hizmet veriyor, 11 kamyon boru geldi, kepçe 15 gündür burada, bir geliyorsunuz sonra kimse gelmiyor. Benim ne zorum var ben neden her gün gidiyorum? Biriniz bir gün dediniz mi muhtarın işi vardır kepçeciye yemek götüreyim yesin diye. Dediniz mi? Demediniz. Kar yağmaya başladı gelmediniz yarın daha çok yağacak nasıl olacak bu iş. Allah camisinden sesleniyorum size, sizde hiç vicdan yok mu? Hanım kardeşlerim de dinlesin beni herkes elini vicdanına koysun" diye seslendi.

Görüntülerin haber olması üzerine İHA'ya açıklamada bulunan Muhtar Hüryaşa Söğüt, "Hoparlörden konuşmamın ardından haberlere yansıyınca bana soruyorlar. Niye sitemli konuştun. Sitemim şu. Devletimizden Allah razı olsun. Milletvekilimizden, Genel Sekreterimizden Allah razı olsun. Onlara bizlere kepçe veriyorlar, boru veriyorlar. Her türlü hizmeti yapıyorlar. Benim vatandaştan istediğim sizde gelin yardımcı olun, gelen hizmetleri yapalım da meyvelerini döşürelim. Sitemim buydu yoksa herhangi bir vatandaşımıza art niyetimiz olamaz."şeklinde konuştu.