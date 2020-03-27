Köylünün kazını yumurtasını bile çalmışlar Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesinde tarlalardan, bağ ve bahçelerden hırsızlık yaparak vatandaşın mallarını, canlı hayvanlarını ve kümesteki yumurtaları bile çalan hırsızlık şebekesini çökertti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdül ilçesinde tarlalardan, bağ ve bahçelerden hırsızlık yaparak vatandaşın mallarını, canlı hayvanlarını ve kümesteki yumurtaları bile çalan hırsızlık şebekesini çökertti.

Emniyet ve Asayiş olayları kapsamında, Güdül İlçesindeki mahallelerde tarlalardan, bağ ve bahçelerden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Jandarma ekipleri hırsızlık şebekesini çökertti. Edinilen bilgilere göre, Güdül ilçesi Yukarı Mahallesi'nde çok sayıda hırsızlık olayının medyana geldiğine ilişkin ihbarlar geldi. Jandarma yaptığı çalışmalarda hırsızlık yaptıkları tespit edilen E.M., D.M. ve İ.E. adlı 3 şüpheliye ulaştı. Zanlılar jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edildi. Savcılığın da talimatıyla bahse konu hırsızlık şebekesine yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, Lombardin marka su motoruna ait parçalar, 1 adet oto teyp, 1 adet akü takviye kablosu ayrıca vatandaşın kümesinden çaldıkları 1 adet kaz bulundu.

Malzemeler ve kümes hayvanı sahiplerine teslim edildi. Yapılan araştırmada hırsızlık şebekesinin Güdül-Ayaş bölgelerindeki gerçekleştirdikleri belirlenen 5 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA