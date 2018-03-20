Köylülerle Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Köylülerle Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Amasya’da köylülerle öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı.

Köylülerle Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Amasya'da köylülerle öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı.

Çekimleri merkeze bağlı İlyasköy ile çevre köylerde yapılan klipte İlyas İlk-Ortaokulu öğrencileriyle tarlada ve işlerinde çalışan köy sakinleri ile gazilerin yanı sıra emekli bir imam da rol aldı.

" İstikbal için söyle" adlı klibin sonunda öğrencilerinin bir araya gelip ay-yıldız oluşturduklarını anlatan okul müdürü Mustafa Elmacı, "İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdik. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen kahraman güvenlik güçlerimize armağan etmek istedik" dedi. - AMASYA

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