Köylülerle Öğrencilerden İstiklal Marşı Klibi

Amasya'da köylülerle öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı.

Çekimleri merkeze bağlı İlyasköy ile çevre köylerde yapılan klipte İlyas İlk-Ortaokulu öğrencileriyle tarlada ve işlerinde çalışan köy sakinleri ile gazilerin yanı sıra emekli bir imam da rol aldı.

" İstikbal için söyle" adlı klibin sonunda öğrencilerinin bir araya gelip ay-yıldız oluşturduklarını anlatan okul müdürü Mustafa Elmacı, "İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdik. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen kahraman güvenlik güçlerimize armağan etmek istedik" dedi. - AMASYA