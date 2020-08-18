Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi
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Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda çalışan maden kamyonlarının yola verdiği zarar köylüleri isyan ettirdi.

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi
18.08.2020 05:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 06:17

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamırdık köyü yolunda çalışan maden kamyonlarının yola verdiği zarar köylüleri isyan ettirdi.

Köy yolunu kullanan maden kamyonlarının yolu kullanılmaz hale getirdiğini belirten köylüler, "Şehirde çalışan kardeşlerimiz ailelerini annelerini babalarını eşlerini dostlarını ziyaret etmek istedikleri takdirde istedikleri zaman gelemiyorlar. Yolların bozuk olmasından dolayı, arabaların hasar gördüğünden dolayı buradaki insanları esnafı ve köylüleri mağdur etmeye Kimsenin hakkı yoktur. Bu yolu kullanan kamyonlar hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır. Bizler köyümüzden ilçe merkezine gitmeye korkar olduk. Özellikle gece yolculuğu çok riskli hale geldi. Yetkililerimizden acil yardım istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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