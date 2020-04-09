Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor
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Yaşam

Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor

19) salgını nedeniyle şehre inemeyen köylülerin yardımına koşuyor.

09.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:59
Köylülerin yardımına köy muhtarı ve cami imam hatibi koşuyor

19) salgını nedeniyle şehre inemeyen köylülerin yardımına koşuyor.

Aksutekke Köyü Muhtarı Mustafa Gacarlar ve Cami İmam Hatibi Fikret Günay Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü başta olmak üzere köyde yaşayan tüm hane halkını hane hane ziyaret ettiler. Ziyaretlerde hane halkının bir ihtiyacı olup olmadığını soran muhtar ve cami görevlisi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için taleplerini aldılar. Talebi olan vatandaşların talebi kendi imkanları veya ilgili kurumlar aracılığıyla en kısa sürede giderilmeye çalışılıyor. Ayrıca sosyal mesafeye dikkat etmeleri için anonslar yaparak uyarılarda bulundular. Köy muhtarı ve cami imam hatibinin bu uygulamasından son derece memnun olan köy halkı kendilerine teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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