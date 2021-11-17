Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde, köylülerin bahçelerden organik olarak topladığı 'Trabzon hurması' tezgahlarda yerini aldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde, köylülerin bahçelerden organik olarak topladığı ' Trabzon hurması' tezgahlarda yerini aldı.

İnebolu'da salı ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında tezgahtaki yerini alan 'Trabzon hurması', kilogramı 5 TL'den satışa sunuldu. Hurmaları dalından toplayıp pazara indiren köylüler organik olarak yetiştirdikleri ürünün vitaminler sayesinde hastalıkları önlediğini söyledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği 'Trabzon hurması'na talebin olgunlaşması ile birlikte artacağı belirtildi. - KASTAMONU

Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

Köylülerin topladığı organik 'Trabzon hurması' tezgahta yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title