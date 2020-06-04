Köylülerin testi negatif çıktı, karantina kaldırıldı
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Köylülerin testi negatif çıktı, karantina kaldırıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan köyde vatandaşların yeni testleri negatif çıktı.

Köylülerin testi negatif çıktı, karantina kaldırıldı
04.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:14

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan köyde vatandaşların yeni testleri negatif çıktı. Köyde pozitif vaka kalmadığı için karantina uygulaması kaldırıldı.

Çınar'a bağlı Filizören köyünde yaklaşık 15 gün önce 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs vakası nedeni ile köy karantinaya alınırken, testleri pozitif çıkan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 15 gün sonra köyde vatandaşlara yapılan yeni testlerin sonuçları negatif çıktı. 450 nüfusluk mahallede korona virüs tespit edilmemesinin ardından karantina uygulaması sona erdi.

Köye giriş çıkışlar normale dönerken, yetkililer vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak dışarı çıkmalarını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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