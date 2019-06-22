Köylülerin telefonla imtihanı

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Kırköy mahallesinde cep telefonlarının çekmemesi mahalle sakinlerini değişik yöntemler uygulamaya itiyor. Mahalle muhtarı Hasan Abır mahalle sakinlerinin cep telefonu ile konuşmak için yüksek tepelere ve köyde bulunan su tankerlerinin üstüne çıktığını söyledi.

Yaklaşık beş yüz kişinin yaşadığı köyde imamlık yapan Ali Yıldız köyün batı da mahrumiyet bölgesi olduğunu söyledi. Yıldız, "Köyümüz 500 kişiden oluşuyor. Çevre köylerle beraber bu rakam 10 bini buluyor. Köyümüze yapılacak bir baz istasyonu çevre köylerle beraber 10 binin üstünde kişiye hizmet verecek" dedi.

Muhtar Hasan Abır ise tüm yetkililere ulaştığını belirterek, " Hiç sonuç alamadık. Umarım bu sesimizi bir GSM firması duyar" dedi.