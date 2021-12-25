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Köylülerin su sorunu çözüldü

Köylülerin su sorunu çözüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Dereşemsettin köyü halkının yaklaşık 2 aydır yaşadığı içme suyu sorunu çözüldü.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Dereşemsettin köyü halkının yaklaşık 2 aydır yaşadığı içme suyu sorunu çözüldü.

Bilecik kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünün Harmanlık mevkiinde yaşanan bir kaç hanenin çeşmelerinden, depodaki suyun azlığı ve basınç olmamasından dolayı 2 aydır su gelmiyordu. İHA'nın 'Aylardır akmayan suları için Vali Kızılkaya'yı köylerine davet ettiler' haberinin ardından duyarsız kalmayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya hemen sorunun giderilmesi için İl Özel İdaresi yetkililerine talimat verdi. Ekipleri uzun uğraşlar sonucu köylülerin su sorunu çözüldü.

Suları aylardır akmayan köy halkından Cihangir Akbayrak, Vali Kızılkaya'ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, suların yeniden akmaya başladığı söyledi. - BİLECİK

Köylülerin su sorunu çözüldü

Köylülerin su sorunu çözüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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