Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"

08.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:31

Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler ve Kale köyünde faaliyet gösteren kömür deposu köy halkını isyan ettirdi. Kömür deposundan geldiği iddia edilen toz nedeniyle köy halkı evlerinin pencere ve kapıları açamaz hale geldiklerini belirterek, "Nefes alamıyoruz" dedi.



İlçenin en kalabalık iki köyü, köylerine yakın alanda faaliyet yürüten kömür deposundan şikayetçi. Kömür tozundan rahatsız olduklarını için yetkililere başvurduklarını ancak bir çözüm alınmadığını belirten köylülerden Ramazan Çakmak, Demirciler ve Kale köylerinde bronşit ve astım hastası çocukların sayısının arttığını belirterek, "Burada bir çevre katliamı var. Bahçelerimizden mahsul alamaz olduk. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. İnsanlar artık dayanamaz bir hale geldi. Artık yetkililerin duruma bir el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Köy sakinlerinden Ziya Çakmak ise, "Sürekli evimiz toz oluyor. Günlük temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Pencereleri açamıyoruz, açtığımız zaman daha da kötü oluyor. Her yer kömür, artık bıktık. Evimizin içi, parkelerin üzeri, kapıların önü, sürekli kömür tozu oluyor. Her gün yıkıyoruz, siliyoruz; ertesi gün yine kömürle kirleniyor. Küçük çocuklarımız var, onlar sabah kalktıkları zaman kömür tozu yüzünden öksürüyorlar, boğuluyorlar. Cam, pencere açamıyoruz. Açmadığımız halde evin içine giriyor. Biz yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz. Alanın üstünü örtülsün. Alanın bir yetkili gelirken değil her gün sulanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA