Köylülerin Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuğu

BİTLİS'in Mutki İlçesi'ne bağlı Koyunlu Köyü'nde seyir halindeki kamyonet kasasında bulunan çoğu kadın ve çocukların tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.



Mutki İlçesi'ne 19 Kilometre uzaklıkta bulunan Koyunlu Köyü'nde, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 50 kişinin kamyonet kasasına bindiği görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Koyunlu Köyünden yaylaya süt sağmaya gittikleri tahmin edilen insanların bindirildiği kamyonet kasasının arka kapağının açık bırakılması ise büyük tehlike oluşturdu.



Kadın ve çocuklar kamyonetin demirlerine tutunarak dengelerini sağlamaya çalışırken, bazı çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden ayaklarını araçtan sarkıtarak yolculuğa devam etti. Kamyonet şoförü araçtan görüntü alındığını fark edince bir süre sonra kamyonetin kasasını kapatarak hızla uzaklaştı. - Bitlis