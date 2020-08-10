Köylülerin harmandaki mahsulünü, sel suları götürdü
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Köylülerin harmandaki mahsulünü, sel suları götürdü

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde bir hafta ara ile ikinci kez dolu yağışı etkili oldu.

Köylülerin harmandaki mahsulünü, sel suları götürdü
10.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:59

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde bir hafta ara ile ikinci kez dolu yağışı etkili oldu. Bu kez köylülerin tarladan biçip harmana getirdikleri buğdy ve arpa gibi mahsulleri sel sularına kapıldı.

Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyü bir hafta arayla ikinci kez yağış şoku yaşadı. Geçen hafta şiddetli dolunun ekili arazilere büyük zarar verdiği köyde dün akşam yine dolu ve ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Tarla hasadı yapan köylülerin, harmana getirdikleri buğday, arpa gibi mahsuller ile samanları şiddetli sel sularına kapıldı. Köylüler traktörler ile bent çekerek mahsulü kurtarmaya çalıştı. Sürüklenen tahıl tanelerinin derelere dolduğu gözlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri köyde hasar tespit çalışması yaptı.'ÜRÜNLERİMİZİ SEL SULARI GÖTÜRDÜ'Acıyurt köyü muhtarı Mustafa Ülger, "Köyümüz 2'nci afeti yaşadı. Geride kalan arazilerimizi vatandaşlarımız biçtirdi, getirdi ve harmanlara döktürdük. Onu da ikinci bir afetle elinden aldı, gitti. Şu an durum ortada. Ürünlerimizi sel suları alıp götürdü. Köylüler perişan durumda. Ani gelen yağış bu hale getirdi. Direk biçilmiş mahsulde zarar var. Yetkililer gelip baktı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Biçilmeyen tarlalar da vardı. Onları da vurdu. Hasar büyük. Çiftçilerin bir çoğunun borcu var ve ödeme güçlüğüne düşecekler" dedi. Harmandaki mahsulü zarar gören İbrahim Tavuz ise, "Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sel felaketine yol açtı. Yetkililer geldi şu anda tespit çalışması yapılıyor. Şikayet edilecek bir durum yok. Bu Allah'tan gelen bir şey. Devletimize güveniyoruz. Mahsulümüzü kurtaramadık. Traktörlerle set çekerek çaba göstermemize rağmen ancak bir kısmını kurtarabildik" diye konuştu. 

Ulaş İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu da "Üst üste Acıyurt'ta felaket oldu. Yağan yağmur sele yol açtı ve biçilen mahsulü götürdü. Dolu yağmur ve fırtına bütün sapı samanı götürdü. Buradan devlet yetkililerimizden yardım istiyoruz. Köylüler tarlasını ekti ama biçemedi. Biçtiğini de sel alıp götürdü. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Çiftçilerimize yardım istiyoruz. Köylülerimiz çok mağdur kaldı. Devlete sığınıyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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