Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu
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Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu Kars'ta kuraklıktan dolayı dere çekilirken, köylüler balık tutmak için adeta dereye koştu.

Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu

KARS - Kars'ta kuraklıktan dolayı dere çekilirken, köylüler balık tutmak için adeta dereye koştu. Dereye koşan köylüler, suya girerek elleriyle balıkları tutmaya çalıştılar, düşe kalka yapılan balık avı kameralara yansıdı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünden geçen Küçükboğaz köyü çayı, aşırı sıcaklıktan dolayı çekildi. Çekilen derede balıklar göletlerde kaldı. Balıkları gören köylüler, dereye akın etti.

Elbiseleriyle dereye giren köylüler, balıkları elleriyle yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Her defasında kaçmayı başaran balıklar, köylülere zor anlar yaşattı. Düşe kalka ıslanarak balıkları tutmaya çalışan köylüler, elle balık tutma da başarılı olamadılar.

Elle balık tuttuklarını ifade eden köylüler, "Elimizle tutuyoruz. Çok zevkli, çok heyecanlı oluyor. Bunun zevki daha güzel, hem zevk alıyorsun, böyle balık tutmak çok güzel oluyor" dediler.

"Balıkları taşlarının arasına sıkıştırarak tuttular"

Balıkları tutmak için farklı alternatifler deneyen köylüler, son olarak balıkları taşlarının arasında toplu olarak sıkıştırmayı denedi. Balıkları taşların arasına sıkıştıran köylüler, zor da olsa balık yakalamayı başardılar, köylülerle balıkların mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

"Düşe kalka ıslanarak balıkları kovaladılar"

Küçükboğaz köy çayında elle balık tutmakta zorlanan köylüler, kaçan balıkları yakalamak için adeta ter döktü, düşe kalka, ıslanarak yapılan balık avında köylüler sınıfta kaldı. Her fırsatta kaçmayı başaran balıklardan sadece birkaç tanesi köylere yakalandı. Köylülerle balıkların nefes kesen mücadelesi an be an kameralara yansıdı.

Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu
Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu
Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu
Köylülerin düşe kalka balık avı renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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