Köylülerin Curling merakı

Sivas'ta köy sakinleri, ülkemizde pek tanınmayan bir spor dalı olan floor curling ile tanışarak gönüllerince eğlendi.

Sivas'ta köy sakinleri, ülkemizde pek tanınmayan bir spor dalı olan floor curling ile tanışarak gönüllerince eğlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, floor curling branşının tanıtımı yapılarak, kurulan oyun alanında köylülerle spor etkinliği gerçekleştirildi. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde köy halkı, pandemi sürecinde spor yaparak stres attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Merkezim Her Yerde" projesi ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Spor Köyümde" projesi kapsamında antrenörler ve Farabi Gençlik Merkezi Gençlik liderleri Sivas Hacımirza köyünde vatandaşlarla sportif faaliyetler yaptı.

"Floor Curling" büyük beğeni topladı

Köy merkezindeki bir zemininin üzerine kurulan Floor Curling oyun alanına gelen köy halkına antrenörler floor curling sporunun kurallarını ve oynanış şekli anlattı. Çocuklar ve köy halkı yeni bir spor branşını tanıma heyecanının yanı sıra ilk kez karşılaştıkları bu oyunu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Köy halkı pandemi kuralları dahilinde bir süre kendi aralarında maç yaparak gönüllerince eğlendi.

Dart, badminton, bocce okçuluk tanıtıldı

Projede yer alan antrenörler ise, köy halkına ve öğrencilere bazı spor branşlarını tanıttılar. Bocce, hafıza oyunu, okçuluk, halat çekme, dart ve badminton ile tanışan köy halkı, ilk kez bu spor branşlarını ile tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşadı.

"Bizim çocuklarımız böyle şeyler görmedi"

Hacımirza köyü muhtarı Ömer Koçak yaptığı açıklamasında, ilk kez sportif etkinliklerle tanıştıklarını söyleyerek, "Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma yapıldığı için ben gurur duyuyorum. Burada spor aktivitesi yapılması beni çok mutlu etti. Çocuklar için çok iyi spor oldu ve bunun devamının olmasını istiyorum. Çocuklarımız çok heveslendi ve mutlu oldular. Böyle şeyleri bizim çocuklarımız görmedi. Teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok mutluyuz"

Köy çocuklarından Amine Adıgüzel ise, "Ağabeylerin bizim buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Ok attık, dart attık, curling oynadık. Gerçekten biz çok mutluyuz. Tekrar gelmelerini bekliyoruz" dedi. Samet Yıldırım da, "Köyümüze gelen tüm ağabey ve ablalarımız bizim için sahalar yaptı. Dart attık, gülle attık. Bizleri öğrettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı