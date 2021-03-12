Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı
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Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

12.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:45
Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Sorkun ve çevre köylerdeki vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında hazırlanan video büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Sorkun ve çevre köylerdeki vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında hazırlanan video büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde ortaokul idarecileri tarafından İstiklal Marşı'nın 100 yıldönümü nedeniyle bir çalışma başlatıldı. Çevre köylerde yaşayan çiftçisinden öğretmenine, tarlada çalışan kadınlardan çobanına kadar her kesimin katılımıyla hazırlanan kısa filmde köylülerden her bir vatandaş İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okurken ortaya çıkan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla tıklanma rekorları kırdı. - AFYONKARAHİSAR

Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı
Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı
Köylülerin çektiği İstiklal Marşı videosu büyük beğeni topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:46:47. #1.16#
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