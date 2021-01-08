Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi

08.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:38

Soğukların etkisiyle donan Kars Çay'ını doğal buz pistine dönüştüren Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köylüleri, curling oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

Soğukların etkisiyle donan Kars Çay'ını doğal buz pistine dönüştüren Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köylüleri, curling oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

Son günlerde bölgede etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle kent genelindeki gölet, dere, çay ve nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle köy dışına çıkmayan Yolboyu köylüleri de çetin kış koşullarını eğlenceye dönüştürdü. Günlük hayvan bakım işlerini yaptıktan sonra tamamen donan Kars Çayı'nda bir araya gelen köylüler, buzda keyifli zaman geçiriyor.

Yetişkinler curling oynuyor, çocuklar kızak kayıyor

Köylülerden yetişkinler doğal buz pistine çevirdikleri çay üzerinde televizyondan izleyerek öğrendikleri curling sporunu oynuyor, çocuklar ise kızak kayarak eğleniyor.

Yöre halkı oyunlarında, curling sporunda kullanılan "curling taşı" yerine buz kütlesini, buzun süpürüldüğü "curling süpürgesi" yerine ise temizlik fırçasını kullanıyor.

Vatandaşlardan Serhat Aybek, AA muhabirine, yüzeyi donan Kars Çayı'nda köyün gençleri ve çocuklarıyla zaman geçirdiklerini söyledi.

Boş zamanlarını buz tutan çayda eğlenceli zaman geçirerek değerlendirdiklerini ifade eden Özbek, şöyle dedi:

"Donan Kars Çayı bize çeşitli aktiviteler sunuyor. Burada bildiğimiz, öğrendiğimiz oyunları çocuklara aktarıyoruz. Çocukların fazla bilgisayar, internetle telefonla değil böyle oyunlara yönelmesini istiyoruz. Televizyon ve internetten öğrendiğimiz curlingi de çayda oynuyoruz. Burada kızak ve curling heyecanı yaşıyoruz. Ahırda, tarlada işimiz bittiği zaman yaz, kış Kars Çayı'na gelerek çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Çocuklar için bir curling takımı kurmayı düşünüyoruz. profesyonel bir curling takımını da buraya bekliyoruz."

Çetin kış şartlarını eğlenceli hale getirdiler

Çağrı Şamcı ise çetin ve uzun geçen kış şartlarında kendilerine eğlenceli oyunlar bulduklarını anlattı.

Zorlu kışı eğlenceye dönüştürdüklerini aktaran Şamcı, "Kışın burası sürekli buz tutuyor. Daha önce kızaklarla kayıyorduk şimdi ise televizyondan curling öğrendik onu oynuyoruz ve bu tarz aktivitelerle günümüzü geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Erdinç Barak da curlingi öğrenmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kış ayında sosyal mesafemizi koruyarak güzel bir alan seçtik. Yaklaşık 6 ay kış yaşadığımız için curling sporunu yapmaya başladık. Çok güzel bir oyun, herkesi davet ediyoruz. Pandemi dolayısıyla herhangi bir aktivitemiz olmadığı için böyle bir oyun bulduk. Televizyondan, internetten nasıl oynandığını öğrendik ve sevdiğimiz için oynamaya başladık." diye konuştu.

Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda 'curling' keyfi
Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda 'curling' keyfi
Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda 'curling' keyfi
Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda 'curling' keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Demet Akalın Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köylülerin buz tutan Kars Çayı'nda "curling" keyfi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:38:17. #1.14#
title