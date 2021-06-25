'Köylülere zekat vereceğiz' diyerek, 20 bin liralık bileziğini çaldılar
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'Köylülere zekat vereceğiz' diyerek, 20 bin liralık bileziğini çaldılar

'Köylülere zekat vereceğiz' diyerek, 20 bin liralık bileziğini çaldılar
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da pazar alışverişinden dönen Makbule Yılmaz, yolda karşılaştığı iki kişinin köylülere vermesini istediği 4 bin lira 'zekat' parasını emanet alırken iki altın bileziğini kaptırdı.

ANTALYA'da pazar alışverişinden dönen Makbule Yılmaz, yolda karşılaştığı iki kişinin köylülere vermesini istediği 4 bin lira 'zekat' parasını emanet alırken iki altın bileziğini kaptırdı. Yılmaz, "Zekat alayım derken 20 bin liralık bileziğimden oldum. Ne olur onları yakalayın" dedi. 

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi sonrasında evine dönmek için yola çıkan Makbule Yılmaz, sokakta 50 ile 75 yaşlarında iki kişiyle karşılaştı. 2 şüpheli, köylülere zekat vermesi için 4 bin lirayı Makbule Yılmaz'a uzattı. Teklifi kabul eden Yılmaz'a şüpheliler, "Paranın üzerine değerli bir şey koyup yemin etmen lazım" dedi. Yılmaz, kolundaki 20 bin lira değerindeki iki altın bileziği çıkartarak, yemin etti. Yılmaz'ın bir an dalgınlığından faydalanan iki şüpheli, para ve altınları alıp, motosikletle kaçtı. Polisi arayan Yılmaz, şikayetçi oldu. Olayın şokunu üzerinden atamayan Yılmaz, "Bana önce 4 bin lira verdi. 'Sizin köydeki fakirlere zekat olarak verirsiniz. Değerli bir şey üzerine koyup yemin etmen gerekiyor' dediler. Ben de altınları paranın üstüne koydum, sonra bir anda ne olduğunu anlayamadan bilezik ve paraları alıp, kaçtılar" dedi. Polis 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı,


'Köylülere zekat vereceğiz' diyerek, 20 bin liralık bileziğini çaldılar
'Köylülere zekat vereceğiz' diyerek, 20 bin liralık bileziğini çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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