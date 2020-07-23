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Köylülere, gelir getirici türlerin bakımıyla ilgili eğitim verildi

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, köylülerin gelir düzeyini artırmak amacıyla gelir getirici türlerin aşılanması ve bakımına ilişkin verilen uygulamalı eğitimler tamamlandı.

Köylülere, gelir getirici türlerin bakımıyla ilgili eğitim verildi
23.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:53

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, köylülerin gelir düzeyini artırmak amacıyla gelir getirici türlerin aşılanması ve bakımına ilişkin verilen uygulamalı eğitimler tamamlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, Bölge Müdürlüğünce yapılan ceviz-badem ağaçlandırması ve delice aşılanması çalışmalarının bakımı konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde vatandaşlara uygulamalı eğitimler verildi.

Tarım Orman Müdürlüklerinden eğitici olarak katılan uzman ziraat mühendisleri ve teknikerleri tarafından aşılama, budama, gübreleme, sulama ve zararlılarla mücadele konularında vatandaşlara yerinde uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimler, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir nezaretinde gerçekleştirildi. Eğitime, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç ve işletme müdürleri, ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefleri ile diğer teknik elemanlar da katkıda bulundular.

Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gelir getirici tür ağaçlandırmalarının bakımı ve yetiştiriciliği konusunda bu yıl içinde 7 ayrı sahada yöredeki vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sahalarının seçiminde öncelik, ağaçlandırılan sahaları, elde edilecek ürün karşılığında, tekniğine uygun bakım yapmayı taahhüt eden vatandaşlara verildi.

Eğitimlere sonbaharda ve önümüzdeki yıllarda devam edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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