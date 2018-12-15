Köylülerden Yol Kapatma Eylemi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde köylüler yol kapatarak eylem yaptı.

Kırık köyü halkı, köye bağlı Salavat Mahallesi'nde, bölgedeki taş ocağının kullandığı yolu kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Bölgede bulunan taş ocağına ait araçların yolu kullanamaz hale getirdiği iddiasında bulunan köylüler, yaptıkları eylemle bu duruma tepki gösterdi.

Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinlerinden Enes İşler, yaptığı açıklamada, haklarını savunmak için böyle bir eylem yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kanunda buranın yol olmadığı görülüyor. Asfalt yapılacağı zaman, yolunuz gözükmüyor deniliyor. Madem yol gözükmüyor, bu araçlar neden buradan geçiyor. Milletin rezilliği ortada. Halkı neden suçluyorsunuz yol gözükmeyen kapımızın önünde toplandık. Yetkililer bundan bir ay önce burada toplanıp yol yapılacak sözü verdiler. Çocuklar çamurdan okula gidemiyor."

Bölgeye gelen Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin köylüler sohbet etti.

Köylülere uyarılarda bulunan Çetin, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımıza gelirseniz, kaymakamlığımızın kapısı herkese açık. Bu yöntem doğru bir yöntem değil, geçen sefer de söyledim, devletimizin gücü bu yolu yapmaya yeter, merak etmeyin ama köylümüzün böyle bir yöntem uygulamasını doğru bulmuyorum. Eğer bizimle konuşmak isteyen arkadaşlarımız var ise kapımız herkese açık. Elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Herhangi bir sorununuz olduğunda eğer kaymakamlığa gelirseniz bunu ortada konuşup çözüm sağlamaya gayret gösteririz. "

Kaymakam Çetin ile konuşan köylülerden bazıları bu yolun büyük araçlarca kullanılmamasını istediklerini söyledi.

Köylüler, Kaymakam Çetin'in konuşmasının ardından eylemlerine son verdi.