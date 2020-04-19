Köylülerden sağlık çalışanlarına her hafta 50 litre süt
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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Güncel

Köylülerden sağlık çalışanlarına her hafta 50 litre süt

DÜZCE'nin Gölormanı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 aydır her hafta 50 litre sütü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüyor.

19.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:17
Köylülerden sağlık çalışanlarına her hafta 50 litre süt

DÜZCE'nin Gölormanı köyünde yaşayanlar, koronavirüs salgınının başlamasıyla sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 aydır her hafta 50 litre sütü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüyor. 

Gölormanı köyünde oturan Mensur Kılıç, hem kendi ürettiği hem de köylülerden topladığı sütleri koronavirüs salgınına karşı en önemli mücadeleyi veren sağlık çalışanlarına götürüyor. Her hafta pazar günü 50 litre süt, Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine personel için bırakılıyor. Sağlık çalışanları da devlet hastanesi kantinine bırakılan sütleri, yaptıkları liste sayesinde sırayla alarak, evlerine götürüyor. Sütleri acil servise bırakan Sadullah Kılıç, "Bu salgınla mücadelede en ön saflarda olan sağlık çalışanlarına bizim de bir yardımımız olsun, çorbada tuzumuz bulunsun, diye süt getirmeye karar verdik. Benim ağabeyimin hayvanları var. Ağabeyim hayvanlara bakıyor, o hazırlıyor, ben de sadece getiriyorum. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir faydamız olsun, diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Salgın başladığından bu yana her pazar günü saat 10.00'da getiriyorum" dedi. ?


Kaynak: DHA

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