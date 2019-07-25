Köylülerden örnek proje

Köye dönüşü özendirmek için çiftlik kurdular

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan mahalle sakinleri, insanları yeniden köy hayatına kazandırmak amacıyla 350 tavuklu çiftlik projesi geliştirdi.

Vezirköprü Ağacaalan Mahallesi'nde yaşayan insanlar 350 tavuktan oluşan bir tavuk çiftliği kurdu. Genç nüfusun tamamen göç etmesinden yakınan mahalleliler burada mahalleye gelen çocuklara, gençlere, yetişkinlere tavuk yetiştirmeyi, yumurta toplamayı ve paketlemeyi öğretiyor. Çiftlikte tavuğun yanı sıra kaz, ördek gibi hayvanlar da bulunuyor.

"Çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz"

Köydeki nüfusun azaldığını belirten mahalle sakini Erdal Tokcan, "İnsanları köye bağlamak, köyde kalıcı olmalarını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdik. Daha sonra bu projemizi köylü dostlarımıza bildirdik. 350 tavuktan oluşan bir tavuk çiftliği dizayn ettik. Ayrıca bir grup oluşturarak çiftlikteki haberleri grup üyeleri ile paylaşıyoruz. Köyümüze gelen çocuklar burada üretimden paketlemeye kadar her aşamayı öğreniyor. Öğrenmenin yanı sıra hayvanlara sevgi ve saygıyı da öğreniyorlar. Burada hiç kar amacı gütmüyoruz. Yeni projeler geliştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA