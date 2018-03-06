Köylülerden Mezarlık Temizliği

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyü sakinleri, köy mezarlığının temizliğini ve bakımını yaptı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kalebaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile derneğin Ankara şubesi ve köy muhtarlığının organizesinde köye ait 3 mezarlığın bakımı ve temizliği gerçekleştirildi.

Kalebaşı Köyü Dernek Başkanı Murat Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa katılan hemşehrilerine teşekkür eden Kendirli, "Mezarlıklarımızın temizlik bakım ve onarımını yaparak, ebedi hayata intikal etmiş olan geçmişlerimize sahip çıkmaya çalıştık. Artık aldığımız kararla her yıl mart ayı içerisinde mezarlıklarımızın temizlik bakım ve onarımını yapacağız." diye konuştu.

Kendirli, mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarına katkılarından dolayı derneğin Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Kaya'ya, köy muhtarı Enver Kılıç'a ve köy halkına teşekkür etti.