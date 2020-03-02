Köylülerden Mehmetçiğe tam destek
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Köylülerden Mehmetçiğe tam destek

Amasya'da köylüler toplanarak 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe şiir ve dua okuyarak destek verdi.

02.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:13
Köylülerden Mehmetçiğe tam destek

'da köylüler toplanarak 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe şiir ve dua okuyarak destek verdi.


Amasya'nın Suluova ilçesi Soku köyü sakinleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'nin bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi. 7'den 70'e toplanan köy sakinleri Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek amacıyla şiir ve dua okudu. Görev verilmesi halinde kendilerinin de savaşmaya hazır olduklarını belirten köy sakinleri tekbirler ve sloganlarla teröre ve Suriye rejiminin uyguladığı zulme tepki gösterdi.


Sokulular'ın okudukları şiirde, "Çağ açıp kapatan/Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han. Yeniden kükredi bugün Alparslan/Bizimleydi/Suriye'de bizimle/Allah'sız zalimin zulmüne karşı Allah Allah diyerek inlettik arşı/Semayı titretti İstiklal Marşı/Bizimleydi/İdlib'de bizimle/Canlı cansız yer gök buna şahittir/Vatan için toprak oldu yiğitler/İsimli isimsiz nice şehitler/Bizimleydi/Afrin'de bizimle/Vallahi var bize kanat gerenler/Bizimleydi gönül gözü görenler/Evliyalar enbiyalar erenler/Bizimleydi El-Bab da bizimle" ifadeleri yer aldı.


"Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları atan köylüler okudukları dua ile desteklerini dile getirdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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