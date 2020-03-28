Köylülerden jandarmaya "kolonya" sürprizi Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmaya kavga ihbarında bulunan köylüler, gelen ekibe sürpriz yaparak kolonya hediye etti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde jandarmaya kavga ihbarında bulunan köylüler, gelen ekibe sürpriz yaparak kolonya hediye etti.

İlçeye 44 kilometre uzakta bulunan Çetinkaya köyünde muhtar Yasin Akbulut, 112 çağrı merkezini arayarak, köy meydanında kavga çıktığı bahanesiyle jandarma ekibi talep etti.

Muhtar Akbulut ve vatandaşlar, köye gelen ekibe sürpriz yapıp, kolonya ve ıslak mendil hediye etti.

Kaynak: AA